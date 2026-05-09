◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）17歳のアマチュア呉受旻（オ・スミン、韓国）が2位で決勝ラウンドに進んだ。4月のオーガスタナショナル女子アマで3位に入った実績を持つ逸材。この日の17番で311ヤード飛ばすなど2日間の平均飛距離は285.5ヤードで全体1位。圧倒的な飛距離で難関コースを攻略している。日本ツアー3戦目にして初優勝が見える位置で