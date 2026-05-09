土曜の京都は日本ダービー（31日、東京芝2400メートル）に向けた東上最終便「第74回京都新聞杯」が組まれている。名門・友道厩舎エムズビギンが本命だ。24年セレクトセールで5億9000万円（税抜き）の値が付いた素質馬。2走前に未勝利を勝ち上がり、前走きさらぎ賞は道中2番手から早めの立ち回りで2着に好走した。その後は皐月賞を目指したが疲労が抜け切らず自重。ここに向けて立て直しを図り、稽古はよく動けている。折り合