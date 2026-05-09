巨人は8日、終身名誉監督の長嶋茂雄さんの一周忌となる6月3日のオリックス戦（東京ドーム）を「FOR3VER6・3〜長嶋茂雄〜」として開催すると発表した。監督、選手らは左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用。試合前に場内ビジョンで特別映像を放送する。試合中には「長嶋茂雄はなぜスーパースターなのか」という問いに対する、ゆかりの人物たちの回答などを紹介。コンコースでは展示も行う。