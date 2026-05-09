◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、29位から出たツアー5勝の川崎春花（23＝村田製作所）が5バーディー、2ボギーでこの日最少に並ぶ69で回り、通算1アンダーで5位に急浮上した。トップとは4打差。24年CATレディース以来のツアー6勝目、22年日本女子プロ選手権に続くメジャー2冠達成を目指して決勝ラウンドを戦