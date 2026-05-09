元日本代表監督で鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏（73）が8日、茨城県鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じ、来月11日開幕のW杯北中米大会に臨む日本代表に対し「ベスト4まで進むというのは自分の中で揺るぎない評価」と期待を寄せた。日本を率いた06年W杯ドイツ大会から20年。1次リーグで敗退した当時は「技術的にはもしかしたら今の選手たちより高い選手が多い中で、試合に出続けていた選手は少なかった」と欧州組