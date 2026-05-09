◇セ・リーグヤクルト4―1広島（2026年5月8日マツダ）ヤクルト・高梨が6回5安打1失点の好投で今季3勝目を挙げた。ストライク先行で攻め、無四球に「そこが一番良かった。前回、ふがいない投球をしてたので勝てて良かった」と笑顔を見せた。4回2死一、二塁では、自身4年ぶりの打点となる中前適時打。「打席に入る以上、何とかしたいという思いはある。いいところで打てて良かった」と胸を張った。