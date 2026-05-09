アメリカとイランの戦闘終結に向けた交渉をめぐり、アメリカのルビオ国務長官は「8日中にイラン側から回答が得られる」という見通しを示しました。アメリカルビオ国務長官「きょう（8日）中にイランから回答があるだろう。反応を見極めることになる」ルビオ国務長官は8日、このように述べたうえで、「イラン側の回答が真剣なものであることを期待している」としました。また、イラン側がホルムズ海峡の航行をコントロールしよう