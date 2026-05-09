◇パ・リーグ西武4―2楽天（2026年5月8日ベルーナD）【記者フリー＾トオーク】西武のクローザー・岩城のベースは富山で培われた。1メートル81、95キロ。恵まれた体格を武器に凡打の山を築くが、富山商入学当初は筋力が足りずに自分の体を支えることも難しかった。投手としての素質を見込んだ前崎秀和監督は、簡単に体重を増やすよりも「動きづくり」や「体のバランスづくり」に重きを置き、将来的に出力を上げても、下半