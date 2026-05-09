高良健吾、原田琥之佑が出演する特集ドラマ『手塚治虫の戦争』（NHK総合）が、8月に放送されることが決定。5月7日には、宝塚市立手塚治虫記念館にて制作発表が行われ、キャストのコメントが到着した。【写真】「高良健吾」フォトギャラリー1970年代の東京。漫画家としてどん底にあった手塚治虫は、自身の戦争体験をもとにした漫画『紙の砦』を描き始める。少年誌の連載は打ち切られ、会社も倒産――すべてを失いかけたその時、