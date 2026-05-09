巨人・田中将大投手（３７）が９日の中日戦（バンテリンＤ）で歴代単独２位の日米通算２０４勝目を懸けて先発する。登板前日は敵地で丁寧にキャッチボールを行って最終調整。中７日で挑む一戦へ自信を示し「相手打線をしっかり抑えて、試合に勝てるように」と気合をにじませた。今季初の“８８年対決”に燃えている。相手先発は同じ１９８８年生まれの大野。敵地で２度投げ合った昨年は１勝１敗の五分だった。「今年、雄大は調