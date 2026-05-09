過去10年で傾向を探る。☆前走クラスG1組【4・5・1・27】が主力。G2組は【3・2・2・47】、G3組は【3・2・7・64】。オープン競走組【0・1・0・6】、条件戦組【0・0・0・4】は劣勢。☆前走着順勝ち馬10頭はいずれも前走5着以内だった。前走6着以下からの馬券絡みは5頭いて、そのうち4頭は重賞で3着以内の経験。残る1頭もオープン競走Vの実績馬だった。☆新馬戦V勝ち馬全10頭が新馬戦を勝利。そのうち7頭はデビュー2連