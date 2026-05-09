歌舞伎俳優の中村芝翫（60）と中村橋之助（30）が8日、都内で国立劇場開催「6月歌舞伎鑑賞教室」（6月5日初日、東京・サンパール荒川）の製作発表を行った。今年は「仮名手本忠臣蔵」五、六段目を上演。親子で、早野勘平と原郷右衛門をダブルキャストで演じる。橋之助は初役。芝翫は「お互いにライバル視しながらやりたい」と対抗心を燃やした。橋之助は先月3日、婚約していた元乃木坂46で女優の能條愛未（31）と結婚したこと