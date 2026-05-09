リゾートアイランドは最内1番に決まった。過去10年で0勝、過去30年でもわずか1勝の“鬼門”1枠だが、上原佑師は「スタートが鍵になるが悪くないと思う。あとは騎手と作戦を練ります」と淡々と話した。木曜に追い切ったため、この日は軽めの調整。「先週と比べて状態は一段階上がったと思います」と仕上がりにも不安はない。