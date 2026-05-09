【ロンドン共同】7日投票の英国の統一地方選は8日、大勢が判明し、英メディアによると、国政与党労働党と最大野党の保守党が大幅に議席を減らした。右派ポピュリスト政党「リフォームUK」が最大の議席を獲得する見通し。