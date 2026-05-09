展開の鍵を握るユウファラオは1枠2番に決まった。早川助手は「ハナにこだわらないけど、いい枠ですね」とにっこり。「切れる脚がないし、ここなら積極的に運ぶと思う」とイメージ。金曜朝は厩舎周りの運動で体をほぐした。「状態の変動があまりなく、変わらず順調。今日も落ち着きがあって体がふっくらしている。力を出せる状態です」と期待を寄せた。