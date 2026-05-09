「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）６位から出た地元茨城県出身の金沢志奈（３０）＝クレスコ＝が３バーディー、２ボギーの７１で通算２アンダーとし、首位に立った大久保柚季（２２）＝加賀電子＝と３打差の４位に浮上した。アマチュアの呉受旻（オ・スミン１７）＝韓国＝と荒木優奈がトップと２打差の２位。前日首位の福山恵梨は７５と崩れ、藤田さいきらとともに５位