「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）「１番・高寺」がまた快音を響かせた。初回、阪神・高寺望夢内野手（２３）が平良の４球目を左中間へ。悠々と二塁へ到達し、いきなり好機を演出した。死球で左手首を骨折し離脱している近本に代わり、５月３日・巨人戦（甲子園）から１番で出場。「塁に出ることを一番に考えています」と５月４日・中日戦（バンテリン）から４試合連続安打をマークしている。ただ残りの４打席は