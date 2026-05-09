「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）１点差で九回の攻撃を迎える算段は音を立てるように崩れた。ため息と怒号が充満した聖地スタンド。止まらないＤｅＮＡ打線の勢いに、なすすべなく１イニング８失点。結果的に大敗となった一戦を、試合後の阪神・藤川球児監督（４５）は冷静に受け止めた。「あそこは持ちこたえるか、向こうにいってしまうかの勝負ですから。今日はベイスターズさんの方に流れがいってしまったと