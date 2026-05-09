「ファーム・西地区、阪神２−６ソフトバンク」（８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）完敗ムードの中、ルーキーが一矢報いた。阪神ドラフト２位・谷端将伍内野手（２２）＝日大＝が意地の適時打。「何が何でも」という執念が打球を中前へと運ばせた。５点を追う九回、２死三塁だった。「何が何でも、どんな形でも打ってやろう」と、外角の１５２キロ直球を振り抜き、中前へ。「それまでの打席は迷惑をかけてばっかりだったんで