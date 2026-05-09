オルネーロは2枠3番に決定。宮田師は「スタートしてからのハミ掛かりが分からない分、外枠の方がスムーズだと思っていたが、この子自身は内枠で好走しているので。与えられた枠で頑張るのみです」とうなずいた。この日はダートコースを2周。「追い切り後も体調はいい。凄くいい状態で迎えられる」と好仕上がりをアピールした。