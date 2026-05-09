昨年2歳王者カヴァレリッツォは金曜朝、坂路で調整した。枠順は2枠4番に決まり、吉岡師は「前走もスタートが速く、どこがいいというこだわりはないけど偶数枠はいいですね」と納得の表情。「今朝の雰囲気は走りたいという、この上ない感じです」と皐月賞では13着に敗れたが、実績あるマイル戦でG1馬の地力を見せつける。