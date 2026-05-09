「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）９日のＤｅＮＡ戦（甲子園）に先発する阪神・大竹耕太郎投手（３０）が自身３連勝を狙う。８日は本拠地で調整。軽めのキャッチボールなどで汗を流した。「投げている感覚としても、どんどん体のキレも出ている。オフにやったトレーニングがなじんできたというか、そういう感覚は徐々に出てきている」と状態面をプラスに捉えた。中５日で挑んだ前回２日・巨人戦（甲子園）は７回