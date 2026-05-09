ギリーズボールは3枠5番。手塚久師は「理想を言えば偶数が良かったけど、いいところ。作戦を考えれば内めで良かった」と安堵（あんど）の表情を浮かべた。フィリーズレビュー激走の疲れを考慮し、桜花賞は登録せず。しっかり休んだことで「前走よりプラス体重で出走できそう」と状態は万全。17年以来の牝馬Vへ心配事はない。