ＸＪＡＰＡＮのＹＯＳＨＩＫＩが、米エンターテインメント業界を支える慈善団体「ＥｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔＣｏｍｍｕｎｉｔｙＦｕｎｄ」の最高名誉である賞「ＭｅｄａｌｏｆＨｏｎｏｒ」を受賞することが８日、分かった。１１６年の歴史を誇る賞を、日本人アーティストとして初受賞する。エンターテインメント界に貢献した人物に贈られる同賞は、これまでにオードリー・ヘプバーン、ロバート・デ・ニーロ、デンゼ