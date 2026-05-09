ジーネキングは3枠6番。相田助手は「極端に内外ではないからいいと思う」と率直な感想を述べた。前走ニュージーランドTでは、今までの先行スタイルから一転、差す競馬で3着。「乗ったジョッキー（横山和）のイメージ通りに走れたんじゃないかな」とレースを回顧しつつ「これくらいの距離が合う」とマイル適性を実感していた。