バイオリニスト高嶋ちさ子（57）が8日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」（金曜後6・50）に出演。これまで風邪をひいたことがないと明かした。共演の俳優の石原良純、元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が花粉症であると明かし、高嶋はどうかと聞かれるとない、と答えた。さらに、子供の頃から「私、なんでも強いの。心も体も。風邪ひいたことない。熱出たことないもん」と語った。そのため、自身が新型コロナウイ