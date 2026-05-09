ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、元お笑いトリオ・ジャングルポケットの斉藤慎二被告（４３）の第３回公判が８日、東京地裁で開かれた。検察側の４人目の証人として、被害女性Ａさんと斉藤被告が共演した番組の男性ディレクターが出廷。約４０分の公判で、一件が発生したロケ当日の様子を証言した。２００５年からテレビ業界に身を置くベテランディレクターは、「前代未聞で信じられな