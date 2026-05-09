◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）巨人は初回の１番・キャベッジから、２回の６番・増田陸まで６人が続けて三振。チームで初回先頭から６者以上連続の三振は、００年５月７日のヤクルト戦で伊藤智仁に６者連続で喫して以来、２６年ぶりだ。この日は２回に先取点を許すと、一度も追いつけずに黒星。これで今年の巨人は先制された１７試合に５勝１２敗。４月２８日の広島戦からは６連敗となった。