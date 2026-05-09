◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日９―２巨人（８日・バンテリンドーム）中日・柳は確かに良かった。豊富な球種で、コントロールもキレもあり、ストライクを先行。さらにクイックや、ゆっくりした間合いなど投げるタイミングもいろいろと変えていた。先制されると分が悪い最近のチームだが、手ごわい相手先発だったことは間違いない。低調な打線の中でもキャベッジの調子が上がってこない。もともと、どんどんスイングをかけていくタ