ローベルクランツは4枠8番。小林師は「枠はどこでも」と意に介さず、マイル初起用に関しては「レースはジョッキーにお任せだけど競馬はしやすいと思いますよ」と松山に託す。金曜朝は角馬場から坂路へ。追い切り後も順調だ。「前走後、短期放牧を挟んで前走よりいい状態。いい意味でピリッとしてきました」と上積みを見込んだ。