「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）苦しくとも粘り続けた阪神・村上頌樹投手（２７）の１１７球が報われる瞬間は、無情にも訪れなかった。４月３日・広島戦（マツダ）で今季初勝利を挙げて以降、遠い２勝目。２０２４年の６試合連続に次ぐ自己ワースト２位の５戦連続で、白星から見放されている。立ち上がりは上々だった。今季７登板目にして初となる新加入・伏見とのバッテリー。「もう普通に、誠志郎さん（坂本