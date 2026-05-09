シンザン記念勝ち馬サンダーストラックは5枠9番。木村師は「決まった枠順の中で、状況に応じて対処できるように取り組んでいこうと思います」とコメントした。この日は坂路、ダートコースで軽快な走り。「追い切った後も特にトラブルはない。毎朝、元気に動いてくれているし、そこは頼もしく思っています」と愛馬を称えた。