エコロアルバは10番。過去5年で馬券に4回絡んでいる吉兆5枠に「内過ぎず、偶数でいいんじゃないですかね。他馬の動きを見ながら運べるのもいい」と寺河助手も満足顔だ。舞台は衝撃Vを決めたサウジアラビアRCと同じ東京千六。「広いコースは競馬がしやすい。力を発揮してくれるはず」と朝日杯FS4着からの巻き返しに期待した。