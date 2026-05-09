「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）大敗で首位から陥落した夜、「もりした」が甲子園の空に希望のアーチをかけた。阪神の森下翔太外野手（２５）が０−２の六回無死から左中間へ９号ソロを放ち、リーグトップの佐藤輝に並んだ。連続試合安打は１０に伸ばし、毎年恒例の「こどもまつり」で虎党キッズに夢を届けた。心地いい風にも乗り、白球は左中間席へ飛び込んだ。森下が反撃を告げる一発。２点ビハインドの六回