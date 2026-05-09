皐月賞15着から反撃に燃えるアドマイヤクワッズは6枠11番に決まった。友道師は「枠はどこでも大丈夫。府中のマイルですしね」と泰然自若。金曜は坂路を駆け上がった。「チークピーシーズの効果を見るために最終追いは坂路でやりました。その後も変わらず順調。前走後も順調に稽古を積み、問題なく過ごせています」とうなずいた。