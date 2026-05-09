「大相撲夏場所」（１０日初日、両国国技館）日本相撲協会は８日、東京・両国国技館で大相撲夏場所（１０日初日、両国国技館）の取組編成会議を開き、２日目までの取組を決めた。横綱大の里（２５）＝二所ノ関、かど番の大関安青錦（２２）＝安治川＝は休場することになった。大の里はやはり休場だった。１日の稽古総見で土俵に上がらず、途中で早退。その後も関取と相撲を取るにすら至らなかった。師匠の二所ノ関親方（元横