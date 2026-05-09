オイシックス新潟アルビレックスBCは8日、新潟市内のハードオフエコスタジアム新潟で国吉佑樹投手（34）とケンジ・パラレス投手（24）の入団会見を行った。横浜（現DeNA）、ロッテで主に救援でNPB通算313試合に登板するなど経験豊富な右腕は、再出発の機会を与えてくれた球団や新潟のファンへの恩返しの思いを胸に、フル回転する決意を示した。言葉の端々から覚悟がほとばしる。背番号はNPB時代に背負った愛着ある「92」に決ま