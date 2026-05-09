インナーファッションブランド「tu-hacci（ツーハッチ）」から、人気No.1シリーズ「BRAmone（ブラモネ）」の新WebCMが2026年5月7日（木）より公開されます。今回のリブランディングでは、“隠すインナー”から“魅せる主役”へと進化した新しい価値観を提案。機能性とファッション性を兼ね備えたBRAmoneが、現代女性のライフスタイルに寄り添う注目シリーズとしてさらに進化しています♡ “