今年初戦のチャーチルダウンズCで8着だったアンドゥーリルが叩き2走目で巻き返しを図る。前走は少し力んだのが敗因。叩いた今回はガラッと変わっていい。金曜は坂路で息を整えた。福永助手は「レースでは折り合いが課題になるが、左回りではいい競馬ができているので」と6枠12番からスムーズに運べば決め手の良さを発揮する。