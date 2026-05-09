ファルコンS9着から反撃を狙うハッピーエンジェルは7枠13番。武市師は「理想は真ん中くらいだったが…。前めのポジションで自分の競馬をするだけです」と力を込めた。この日は坂路で調整。「雰囲気は良かったし、気持ち良く走れていた。カイバ食いは落ちていないし、きっちり仕上がっている」と愛馬の好状態に頬を緩ませた。