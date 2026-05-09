バルセシートは半姉レシステンシアが2着に終わった舞台で雪辱を期す。7枠14番に決まり松下師は「内過ぎず外過ぎず、そこまで気にならない」ときっぱり。金曜朝は坂路をスイスイ登板。前日発表された馬体重は12キロ増。「体がたくましくなって厚みが出た」と成長を伝える。「差す競馬で展開が向けば」と自慢の末脚を生かす構えだ。