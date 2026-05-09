デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく「記録の向こう側」（随時連載）。今回は初めての月間ＭＶＰを取り上げる。◇◇この年からセ・リーグのみで採用された、月別最優秀選手。栄えある第１号に選ばれたのが田淵幸一（阪神）だった。当時はセ・リーグのみが先行しての制定で、投打を通じ対象は１人だった。田淵は４月５日の開幕戦、中日戦（中日球場＝現ナゴヤ球場）に４番・捕手で出場し