北海道・帯広警察署は、帯広市の自称・露天商の男（57）を脅迫の疑いで逮捕しました。男は2026年3月10日午前10時すぎ、会社員で知人男性（49）のスマートフォンに「ボコボコにしてやる覚悟しとけ」などとメッセージを送信し脅した疑いが持たれています。被害者の男性が約1か月後に「メールで脅迫された」と警察に相談したことから事件が発覚し、男が逮捕されました。警察によりますと、証拠のメールは保存