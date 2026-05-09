「西武４−２楽天」（８日、ベルーナドーム）八回の反撃も届かず２連敗で借金３。昨季２戦２敗を喫した隅田を攻略しきれなかった。楽天・三木肇監督（４９）は「やっぱりいい投手なんだけど、先に点を取れたら…」と悔やんだ。指揮官が振り返ったのは六回の先制機。無死から左前打を放った太田が敵失も絡んで二塁に進塁。ここで中島が送りバントを失敗し、１死一塁となった。続く平良が中前打で繋いで一、二塁としたが、辰己