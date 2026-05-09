「オリックス４−３日本ハム」（８日、京セラドーム大阪）敵地では今季４戦全敗。日本ハム・新庄剛志監督（５４）も苦笑いで舌を巻くしかない。「何、京セラのオリックスさんの強さは。先攻と後攻が入れ替わったら、流れが変わるのかな」。１２安打を放ちながら６安打の相手に屈し、今季ワーストタイの借金４に逆戻りした。先制を許した直後の三回にレイエスの適時二塁打で一度は逆転。だが、四回に先発の達が森友に逆転２ラ