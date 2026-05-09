プロ野球の危険なスイングに対して日本野球機構（ＮＰＢ）が罰則を導入する方針であることが８日、分かった。１１日の実行委員会で議題として話し合い、承認されれば今季から運用となる。４月１６日のヤクルト−ＤｅＮＡ戦で打者の手から離れたバットが川上拓斗審判員（３０）の頭に直撃した件を受けてＮＰＢが危険防止策を講じる。打者の手から離れたバットが他者に当たった場合は危険スイングと判断し、その状況や回数に応じ