「広島１−４ヤクルト」（８日、マツダスタジアム）激化する捕手のレギュラー争いが、相乗効果となり勝利を呼び込んだ。「３番・捕手」で先発出場したヤクルト・古賀優大捕手（２７）が２安打２打点と躍動。チームは４月２８日以来の首位に返り咲いた。主導権を握ったのは初回。１死一塁で古賀が森下の直球を捉え、右中間に先制の適時三塁打を放った。「つなぐ気持ちで打席に入りました」。五回１死三塁では左前打を打って貴