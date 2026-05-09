ニュージーランドTの勝ち馬レザベーションは15番に決まった。厩舎2頭出しで僚馬と横並びの同じ7枠。松下師は「もう少し内が良かったが、センスがあるので」と話した。金曜朝は坂路を軽く駆け上がった。「体調は安定しています。スタートが出るようになってきた。前走は長距離輸送でも体が減らず問題はなかった」と力強かった。