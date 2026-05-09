「阪神１−１０ＤｅＮＡ」（８日、甲子園球場）虎党のため息が充満する聖地で、三塁側のＤｅＮＡベンチは勝利のハイタッチに沸いた。先発・平良が六回途中を１失点と好投し、救援陣も無失点リレー。打線は１点を争う接戦に耐え、九回に打者一巡８得点の猛攻で攻め立てた。「先発がなんとか試合を作って、粘りながらゲームを拾って。目指しているところでもある。競った中で、最後の最後に点を取れたのも良かった」。理想とす