今年2月デビューで2戦無敗の新星アスクイキゴミは金曜朝、坂路で体を動かした。枠は8枠16番に決まり、藤原師は「内枠より外枠の方がいい。自在性があるので」と冷静に分析する。「精神的、肉体的にも元気。並びもいいと思うし、あとは馬場次第」と静かなる意気込みを内に秘めた様子だった。持ち時計を詰めれば好勝負必至か。